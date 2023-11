FC Nordsjælland nedlagt af drømmescoring: Se alle weekendens superligamål her

Brøndby vinder på hjemmebane med 2-1 over FC Nordsjælland i Superligaen. Dermed ligger Brøndby på andenpladsen. (Foto: © CLAUS BECH, fotograf@clausbech.dk)Takket være et drømmemål fra Nicolai Vallys og et mål af Mathias Kvistgaarden besejrede klubben fra Vestegnen FC Nordsjælland i en fysisk betonet kamp. Brøndby har dog ét point op til FC København, som lørdag satte oprykkerne fra Hvidovre godt og grundigt på plads.

Herunder får du det samlede overblik, mål og højdepunkter fra weekendens kampe i Superligaens 13. spillerunde.Det lignede tre yderst tiltrængte point til Vejle Boldklub, men endte i stedet med en deler, 1-1, mod Viborg i søndagens superligakamp.

Hjemmeholdet kom planmæssigt foran efter 21 minutter, men mod slutningen af anden halvleg lavede målmand Nathan Trott imidlertid en både dyr og stor fejl, som gæsternes Anosike Ementa udnyttede med en scoring til resultatet 1-1.For fynboerne, placeret som nummer ti, spillede lige op med hjemmeholdet, der fra kampstart var nummer to i 3F Superligaen inden søndagens 0-0-opgør. headtopics.com

For den 27-årige midtbanespiller blev med et forrygende langskud matchvinder for Brøndby IF, da de blå-gule søndag aften slog FC Nordsjælland med 2-1 i Superligaen.Lukas Lerarger var lynhurtig til at bringe hjemmeholdet i front - blot 15 sekunder tog det - i lørdagens kamp mod Hvidovre, som blev vundet med 4-0.

Oprykkerne fandt aldrig fodfæste mod 3F Superligaens tophold, som kom på 2-0 i 13. minut. Derefter var der en mindre målpause på 56 minutter, inden FCK's svenske Roony Bardghji øgede føringen til 3-0. Det så længe ud til at blive kampens sidste scoring, men kort før overtiden dukkede Orri Oskarsson op med sit mål til slutresultatet 4-0. FCK fører dermed fortsat Superligaen.En rodet kamp blev afgjort af et rodet mål, da FC Midtjylland på hjemmebane hentede en vigtig 2-1 sejr fredag aften mod Lyngby Boldklub. headtopics.com

