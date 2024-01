FC Midtjylland planlægger et stille vintervindue

Mens mange ynder at sove længe den 1. januar, står fodboldens købmænd tidligt op den dag. For det er dagen, hvor vinterens transfervindue åbner. Og hvordan ser det så ud i landsdelens tre topklubber? Superligaens førerhold, FC Midtjylland, havde et livligt transfervindue i sommer, og derfor kan man forvente, at det bliver et mere stille vintervindue. I hvert fald hvis midtjyderne selv får lov at bestemme. For det gør man jo ikke altid her i livet.

Men står det til FCM-toppen selv, er det planen, at det hold, man har nu, kun skal forstærkes igennem mere og mere træning sammen. Og gang på gang har cheftræner Thomas Thomasberg i løbet af efteråret understreget, at man ikke har set det bedste endnu fra FC Midtjylland. Der er endnu mere i holdet, og det er kun tiden sammen og relationerne, der kan gøre holdet bedre. Så forvent altså ingen store efter-julegaver i form af store indkøb





tvmidtvest » / 🏆 20. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Niårige Harry mødes med andre diabetes-børn: 'Nu føler jeg mig ikke så alene'Region Midtjylland har succes med at sikre trivslen blandt de mindste diabetespatienter, og snart kan det måske gavne flere børn.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Girona slår FC Barcelona og fører La LigaGirona holdet gik alene i front af La Liga med en meriterende 4-2-sejr ude over FC Barcelona søndag aften. Girona fører nu rækken med to point ned til Real Madrid og hele syv point ned til den forsvarende mester og normale storebror, FC Barcelona.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Brian Priske fører Sparta Prag videre i Europa League | Seneste sportFC København knockoutede i sommer Sparta Prag i kvalifikationen til Champions League, men siden har det tjekkiske mesterhold udnyttet sin trøstpræmie flot.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Berlingo trak BMW med beruset fører efter sig på motorvej: Mand dømt for at medvirke til spritkørsel | NyhederTo lettiske statsborgere fandt på en noget fantasifuld måde at komme hjem på i september. Det koster dem nu en fængselsdom.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ukraines nye taktik er ikke spektakulær, mener ekspertDødvande i krigen mellem Rusland og Ukraine fører til ny defensiv strategi, der kan være nødvendig her og nu.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »

Ungarns premierminister vil ikke kalde krigen i Ukraine for krig | NyhederI Viktor Orbáns øjne fører Rusland ikke krig i Ukraine. Sådan lyder det fra den ungarske premierminister i dag.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »