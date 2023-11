FC København vinder over Randers trods udskiftning af angriber

FC København tog en arbejdssejr over Randers i et underholdende opgør, hvor gæsterne var bagud to gange. I stedet blev det til en sejr, men i pausen lignede det en gevaldig streg i regningen for hovedstadsklubben, da Andreas Cornelius blev taget ud. Efter kampen talte Jacob Neestrup om udskiftningen af angriberen, som har været plaget af skader de seneste år. - Corner følte sig ikke komfortabel, han turde ikke sprinte til anden halvleg, og derfor skiftede vi ham ud, forklarede cheftræneren.

- Jeg kunne mærke en smule træthed i baglåret, og så er der bare nogle signaler, der fortæller, at jeg ikke skal sprinte så meget videre på den Jeg tror, jeg har taget noget i opløbet, men det var fint. Jeg tror ikke, der var mere end det, og så er jeg klar til næste kamp. Det var præventivt.Det endte med at blive tre spillere fra bænken, der blev kampafgørende, da Viktor Claesson, Jordan Larsson og Victor Froholdt leverede målene

