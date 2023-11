Farvel til en ven: Fanget mellem succes og misbrug

Det var et vildt liv, der lørdag fik en brat afslutning, da Matthew Perry fra successerien 'Venner' blev fundet død i sit hjem i Los Angeles.

I et badekar sidder Chandler Bing, alias Matthew Perry, som vi alle husker ham, i en akavet situation fra 'Venner.'Som 14-årig smagte han for første gang alkohol. Matthew Perrys vægt svingede op og ned alt efter, om han var på alkohol piller eller kokain, Det skrev han i sin autobiografi, der udkom sidste år.»Jeg kiggede op på månen og kunne fastslå, at der for første gang i mit liv ikke var noget, der bekymrede mig. Verden gav pludselig mening. Jeg var ikke forkert og skør,« skriver han.

Dette skulle så også være grunden til, at han, efter eget udsagn, aldrig selv genså serien. Han ville bare blive mindet om, hvor dårligt han havde det., at han ikke kunne huske tre års optagelser af 'Venner' på grund af det store indtag af alkohol og stoffer.Serien ´Venner´ var en kæmpe succes fra 1994 til 2004, og siden er den blevet genudsendt utallige gange. Også i Danmark, hvor den stadig kører. headtopics.com

»Så snart jeg var i koma, kastede jeg op i min respirator, og derefter røg de sidste ti dages lort direkte ned i mine lunger. Det kunne mine lunger ikke lide. Resultat: Jeg fik lungebetændelse. Og så sprang min tyktarm. Jeg gentager for alle på de bageste rækker: Min tyktarm sprang,« skriver Perry i autobiografien.

