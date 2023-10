'Faren er, at krigen mellem Israel og Hamas bliver til en egentlig regional krig, der også involverer USA'

Efter ind til videre at have holdt sig fra direkte at blive involveret i konflikten i Mellemøsten, har det amerikanske luftvåben i nat bombet to mål i Syrien.

Den vurdering deler Helle Malmvig, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og ekspert i international politik i Mellemøsten. Det har de seneste dage fået flere analytikere til at advare om, at USA blev nødt til snart at svare igen, for at vise, at USA mener det seriøst, fortæller Malmvig.USA: Har intet med Gaza at gøre

De to mål i Syrien, som USA har bombet, er ifølge Pentagon blevet brugt af iranskstøttede militser til at angribe amerikanske soldater i området. Ifølge forsvarsminister Lloyd Austin har det intet med krigen i Gaza at gøre. (Foto: © SIMON WOHLFAHRT, Ritzau Scanpix) headtopics.com

Samtidig kobler Iran angrebene på amerikanske baser og styrker i Syrien og Irak sammen med krigen i Gaza. - Og Iran kan bruge militserne i Syrien og Irak til at true USA med at skabe kaos og udvide krigen, siger Helle Malmvig.

EU har presset på for "humanitære korridorer og pauser” i krigen, så nødhjælp og anden humanitær bistand kan nå frem til de civile i Gazastriben. (Foto: © HAITHAM IMAD, Ritzau Scanpix)Israel har bombet Gaza massivt, og afskåret den palæstinensiske enklave fra mange former for forsyninger og nødhjælp, efter Hamas' terrorangreb mod Israel den 7. oktober. headtopics.com

