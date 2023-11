Familien reagerer på Matthew Perrys død: 'Vi er sønderknuste'

Nu reagerer familien også i en fælles udtalelse til»Vi er sønderknuste over det tragiske tab af vores elskede søn og bror,« siger familien og fortsætter:Familien siger, at de sætter pris på al den kærlighed, folk har sendt dem, efter dødsfaldet.

»I betød alle så meget for ham, og vi sætter så meget pris på den store tilkendegivelse af kærlighed.« Matthew Perry, der blev 54 år, er vokset op med sin far, John Bennett Perry, sin mor, Suzanne Morrison, og stedfar, Keith Morrison.Lørdag blev Friends-stjernen fundet død i et boblebad i sit hjem i Los Angeles,.

Matthew Perry kæmpede i årevis med et misbrug af stoffer og alkohol. Selv skød han på, at han havde haft tilbagefald mellem 60 og 70 gange, siden han blev ædru i 2001.

