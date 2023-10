Familie skulle hygge med pizza: Da de åbner æsken, mistede de lysten til pizza

Søndag den 8. oktober skulle småbørnsmor Georgia Cook (26) slå på stortrommen med noget take away pizza til sig selv og sin familie efter en lang weekend.

Glæden var derfor stor, da pizzabudet kom til døren og fyldte huset med duften af ​​pepperoni og skinke.57-årige Tove mistede sin gudfar for 10 år siden: Fik et chok, da hun så dette billede på FacebookFik et chok

Det var Cooks fem-årige søn, der så det først: Han var ved at hjælpe sig selv til pizzaen, da han fik øje på et lille krybdyr smeltet sammen med osten. - Han råbte op, og vi var alle sammen chokerede. Der var en edderkop i midten af ​​pizzaen, tordner Cook.

Hun fortæller, at både hun og hendes mand rystede ved synet, og at den lille krabbe stjal alles appetit.Det lille barns mor fortæller, at hun var meget ked af det modbydelige fund. - Det var en dyr middag og derudover var vi meget sultne. Så det her var et nederlag fra ende til anden, fortsætter hun.Cook siger, at hun ringede til den relevante Dominos-restaurant, så snart de opdagede blindpassageren.

Men da hun fortalte om edderkoppepizzaen, nægtede medarbejderen angiveligt og svarede, at de"tjekker pizzaerne nøje, inden de sender dem af sted".- Edderkoppen var hundrede procent død, og man kunne se, at den var stegt sammen med pizzaen. Det her er bare for dårligt, siger Cook videre til nyhedsbureauet.

Domino's Feltham fortæller, at de er ved at undersøge, hvad der er sket, men at de på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen. Det er ikke klart, om Cook vil blive refunderet.

