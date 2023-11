Faktatjekmedie hyrer tidligere DR-dokumentarchef

Ansættelserne sker på et tidspunkt, hvor TjekDet er i gang med at udvide redaktionen med flere skrivende og projektmedarbejdere. I løbet af de kommende måneder vil op mod 14 medarbejdere have deres daglige gang på mediet.

RSF mener, at der under Israel-Hamas-krigen er blevet begået krigsforbrydelser mod mindst otte palæstinensiske journalister i Gaza, der er blevet dræbt af bombardementer af civile områder i Gaza, og mod en israelsk journalist, der blev dræbt den 7. oktober, da Hamas angreb journalistens kibbutz i Israel.

Nedlæggelsen skal ikke ses som en spareøvelse, da der i stedet kommer flere ressourcer til at investere i nyhedsbreve og podcasts.PET kan afvise, at journalisters arbejde er genstand for efterforskning i forbindelse med efterretningstjenestens arbejde, ligesom PET afviser, at der internt i efterretningstjenesten er en ”usund kultur”.

Dokumentaren ’Operation X – Nødråb fra natten’ beskriver blandt andet, at den 19-årige blev efterladt med en fyldt ble og forgæves råbte på hjælp i en time og 14 minutter.Den røde maling er blevet hældt ud over indgangen til Politikens Boghal, der ligger på hjørnet af det publicistiske hus.Journalisten har kontaktet JP/Politikens Hus’ sikkerhedschef, Torben Schiøtt, men han har ingen kommentarer til hændelsen.

Copenhagen Bombay har i en årrække gjort sig til en stærk producent af primært børneanimation, skriver EKKO.Committee to Protect Journalists

