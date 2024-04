Fagforbund i Larisa aflyser koncert med amerikansk militærkor

Medlemmer af Det Regionale Fagforbund i Larisa brød igennem politiets linjer og fik praktisk talt aflyst en koncert, som et militærkor fra USA havde planlagt at holde."USA er ansvarlig for drabet på 13.000 børn i Palæstina", lyder det fra det græske fagforbund. West Point Glee Club er en af USA's militærakademis mest synlige kadetorganisationer, der i over 100 år har turneret rundt i verden for at optræde. Her et billede fra 2013.

West Point Glee Club er en af USA's militærakademis mest synlige kadetorganisationer, der i over 100 år har turneret rundt i verden for at optræde. Her et billede fra 2013. Men nyhederne om, at et kor bestående af amerikanske officerelever skulle komme til byen for at sprede sin kultur, vækkede stor utilfredshed hos Det Regionale Fagforbund i Larisa (DRFL

