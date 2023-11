Facade på JP/Politikens Hus overhældt med rød maling

”På grund af det ansvar og de potentielle konsekvenser, det indebærer for PET og vores medarbejdere, er PET nødt til at interessere sig for sager, hvor medarbejdere uberettiget har videregivet klassificerede oplysninger til medierne. Det er nødvendigt for at forstå omstændighederne og motivet bag ulovlige lækager, så vi kan forhindre fremtidige læk fra medarbejdere,” lyder det i meddelelsen.

Også holdet bag den omdiskuterede dokumentar ’Forfulgt af politiet?’ er blevet indstillet. Det samme med journalist Frauke Giebner, der har dækket og breaket sagen for Politiken.I 2011 forlod Morgenthaler selskabet, og Sarita Christensen er i dag direktør for produktionsselskabet.

Af de dræbte journalister og mediemedarbejdere er 26 palæstinensere, fire israelere og en libaneser. Derudover er otte journalister kommet til skade, mens ni andre er meldt forsvundne eller tilbageholdt.

Monitormedier ejes af Politiken, der udgiver nu ni nichemedier. Udviklingen er sket over seks år. Ifølge Stig Ørskov, adm. direktør i JP/Politiken Media Group, har Monitormedier mere end 30 medarbejdere.

Over for Ekstra Bladet understreger DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, at DR på trods af rettens kendelse ikke har ændret holdning til Gordon Alsings fyring.Den danske lyddokumentar ’Det hjerteformede’ modtog i fredags en såkaldt special commendation i kategorien ’Bedste enkeltstående lyddokumentar’ ved Prix Europa.

