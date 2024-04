Fårup Sommerland præsenterer imponerende overskud

Onsdag har de nemlig præsenteret et stort overskud, som ville få mange virksomheder til at se måbende til. Intet mindre end 11,5 millioner kroner efter skat, lyder overskuddet på. Det imponerende regnskab skyldes blandt andet de 664.803 gæster, som parken havde på besøg i løbet af året.

- Vi er tilfredse med den udvikling, vi ser i forretningen, og vi glæder os samtidig over, at de investeringer, der er foretaget i parken de seneste år, fortsat udgør det store trækplaster, som vi havde håbet på. De mange besøgende afspejler sig også direkte i årets resultat, hvilket vi glæder os over, siger Ole Mølgaard, der er bestyrelsesformand i Fårup Sommerland. Dét antal er kun overgået af de mere end 750.000 gæster, som var forbi forlystelsesparken i 2022. Samtidig er der også andre ting at smile over for Fårup Sommerlan

