Først troede betjent det 'bare' var et indbrud: To dage efter skete der noget

Det er umiddelbart devisen for Nordjyllands Politi, der nu har konstateret samme fremgangsmåde to gange indenfor kort tid i nordjysk by.

Politikommissær Peter Skovbak kan i hvert fald konstatere, at det både er"mærkeligt og pudsigt," at ruder to gange med to døgns mellemrum er baldret i Dronninglund.Han valgte helt bevidst -"fordi det var så lille en sag" - ikke at informere om sagen.Første gang var natten til tirsdag, klokken 04:40, hvor en rude til frisørsalen Skak Saks blev smadret, og tyven fik hånden ind og nappede to flasker og noget håndsprit.

