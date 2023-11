Først blev de forbudt: Nu rykker TikTok ind i Danmark

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Center for Cybersikkerhed (CFCS) frarådede i starten af året ansatte i staten at have den kinesiske app installeret på tjenstlige enheder, herunder mobiltelefoner.

Siden fulgte en lang række institutioner som DR og universiteter trop, ligesom også andre nordiske lande indførte lignende tiltag. Men TikTok har tilsyneladende ikke fået memoet om, at myndighederne i Danmark ikke har høje tanker om det sociale medie..Ifølge TikTok er kontoret en reaktion på den enorme popularitet, de har i Danmark, hvor de efter sigende skulle have 1,3 millioner aktive brugere om måneden.Derudover skal det være med til at ’styrke dialogen med danske brugere, annoncører, virksomheder, medier, ngo’er og politikere'. headtopics.com

Til Politiken fortæller Liv Sandberg, der er general manager for global business solutions for TikTok i Norden og Centraleuropa, at man også vil forsøge at påvirke en potentiel regulering af appen fra politisk hånd.Derudover skal de også være med til at ændre på de ’misforståelser', som har fået så mange herhjemme til at forbyde appen på deres arbejdsplads.

’Jeg tror, det er baseret på mange misforståelser omkring TikTok. Både i forhold til vores datasikkerhed og vores ejerskab,' siger hun og fortsætter:

Frederik var først hjemme klokken fire om morgenen efter uheld med skrotskibKlik og læs mere Læs mere ⮕

Ungt par lever efter Bibelens ord: Først ægteskab så sex og samlivLæs mere her Læs mere ⮕

Efter Ellemann-exit: Nu lysner det en smuleLæs mere her Læs mere ⮕

Demonstranter blokerer våbenvirksomhedLæs mere her Læs mere ⮕

Efterlyser vidner: Cyklist ramtLæs mere her Læs mere ⮕

2023 har passeret normal årsnedbør og er nu på vej mod rekordKlik og læs mere Læs mere ⮕