Færøsk politiker vil have hjælp fra Danmark efter russisk melding om fiskeboykot

Når den russiske fiskeristyrelse anbefaler at lukke for importen af fisk fra Færøerne, bør det for alvor få alarmklokkerne til at ringe i Rigsfællesskabet.- Det er meget akut, at vi får bedre adgang til andre markeder, siger han.

- Danmark bør også af strategiske hensyn gøre alt, hvad man kan for at sikre, at Færøerne får en bedre handelsaftale med EU, siger Sjúrður Skaale. Det er den russiske fiskeristyrelse der har været ude og foreslå, at den russiske regering forbyder import af fiskeprodukter fra Færøerne.

Det betyder, at Færøerne, ifølge den færøske politiker, er det land i Europa, som har den dårligste adgang til det europæiske marked.I 2013 indførte EU sanktioner mod Færøerne i en strid om størrelsen på kvoterne for fiskeri af sild og makrel i Atlanterhavet. headtopics.com

Det betød, at Færøerne skulle finde andre veje, og her åbnede det russiske marked sig. Da Rusland annekterede den russiske halvø Krim, var Færøerne ikke en del af de vestlige sanktioner mod Rusland, og Færøerne blev efterfølgende ikke ramt af russiske modsanktioner.

Tidligere har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) sagt til DR, at hvis Færøerne ønsker at komme tættere på EU, skal Færøerne grundigt overveje, om de vil forlænge deres fiskeriaftale med Rusland.Aftalen er en byttehandel, hvor russiske skibe får adgang til at fiske efter sild og makrel i færøsk farvand, mens færøske skibe kan fiske torsk og kuller i russisk farvand. headtopics.com

Fiskeriaftalen mellem Færøerne og Rusland bliver oftest genforhandlet i november, hvor man bliver enige om kvotefordelingen for det kommende år.Cirka 30 russiske skibe har licens til at fiske i færøsk farvand som en del af aftalen.Men for Sjúrður Skaale, hvis parti har regeringsmagten på Færøerne, bør Færøerne ikke forny fiskeriaftalen.

