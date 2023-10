Få gratis prøveabonnement og adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar

Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.. Du accepterer derudover følgende kontaktbetingelser: Teknologiens Mediehus må lejlighedsvis kontakte dig om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail. I e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forekomme markedsføring fra samarbejdspartnere.

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaMands minde er ikke hvad mands minde har været. I det givne tilfælde var der tale om såvel høj vandstand som kraftige bølger. Der har nok ikke været taget højde for denne kombinerede virkning i en del konstruktioner. Det har gjort at vandet er kommet mere end 5 meter op over normal vandstand og med slagvirkning af stormstyrke. headtopics.com

Da vestenvind er den fremherskende vindretning her hjemme kan det godt være at"dørene" på møllerne er placeret på østsiden af møllerne, for at være på læsiden. De var de så ikke denne gang. Det spændende er hvad der er sket der, og hvorfor. Har der været placeret udstyr for lavt inde i møllerne? Har bølgerne kunne nå evt.

Når det gælder Avedøreværket, så skal der nok tages højde for højere bølger og at der er bedre sikring mod vand på"jorden". Det kan f.eks. være med høje"dørtrin" så vandet får sværere ved at rinde ind. Udvendige nedgange til kældre i bygninger skal nok undgås. headtopics.com

