Fødevarestyrelsen fraråder at skralde efter oversvømmelser

Kasserede varer fra supermarkeder kan have været i kontakt med kloakvand, og derfor frarådes det at skralde.

Fødevarestyrelsen advarer mod at skralde ved supermarkeder efter store oversvømmelser i sidste weekend, da varerne kan have været i kontakt med kloakvand.- Du ved ikke, hvorfor varen er blevet kasseret. Den kan indeholde udeklarerede allergener, være forurenet med uønsket kemi, eller – som i tilfældet her – med kloakvand, lyder det i opslaget.

Fødevarestyrelsen henviser til en artikel fra TV 2, hvor der havde været rift om kasserede varer ved en Meny i Præstø.Butikken havde været nødsaget til at smide alle varer ud, da de havde været i kontakt med kloakvand - og derfor var sundhedsskadelige. headtopics.com

Supermarkeder er hver dag tvunget til at smide alt fra frugt og grønt til brød og kød ud, fordi det ikke kan sælges næste dag.

