Fødevarestyrelsen advarer mod at skralde

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.I Danmark er det slet ikke et ukendt fænomen, at man graver lidt i skraldespandene ved diverse supermarkeder for måske at finde nogle kasserede varer, der stadig kan spises.'Du ved ikke, hvorfor varen er blevet kasseret.

Alle varerne i butikken skulle smides ud, fordi de havde været i kontakt med kloakvand, men på trods af det trak det stadig en stor flok skraldere til efter lukketid, som endte med at komme op og skændes over varerne. headtopics.com

- Vi kan ikke garantere, at det ikke er sundhedsskadeligt. Lad varerne være. I kan risikere at blive syge af det, lyder opfordringen fra butikschefen ifølge TV 2 Øst.

