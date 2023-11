Fødevarestyrelsen advarer mod almindelig fejl i køkkenet: Du kan uønsket kemikalier i maden

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforUanset om du har planer om at kokkerere supper, gryderetter eller en solid omgang bolognese - så er én ting fælles for alle varme retter, som skal koge eller simre.

"KOG IKKE GRYDESKEEN MED I GRÆSKARSUPPEN," lyder det fra Fødevarestyrelsen i opslaget, hvor der fortsættes således: "De fleste grydeskeer egner sig ikke til at blive kogt med i gryden, når du laver græskarsuppe, kødsovs eller andre varme efterårsretter. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at du tager grydeskeen op af maden, når du ikke bruger den. Så er du sikker på, at den ikke afsmitter eventuel uønsket kemi til maden."

Derudover skriver Fødevarestyrelsen også, at det er uanset, hvilket materiale din grydeske er lavet af."På nyindkøbt køkkengrej står der typisk en brugsanvisning på indpakningen, påklistret eller præget ind i produktet. Her kan du tjekke, hvad det kan bruges til," afslutter Fødevarestyrelsen. headtopics.com

Crispr-baseret lægemiddel målrettet E. coli-bakterier snart en realitetBehandlingen kan især hjælpe blodkræftpatienter og kampen mod antibiotikaresistente bakterier. Læs mere ⮕

Stort studie anbefaler e-cigaretter til rygestop, men dansk professor er uenigE-cigaretter er lige så effektive som medicin, viser en gennemgang af den samlede forskning. Men en dansk professor advarer mod konklusionen. Læs mere ⮕

Her er tingen alle bilister skal huske i dag: Glemmer du det, risikerer du en bødeHvis du glemmer det, kan du risikere at skulle ty til lommerne. Læs mere ⮕

Efter uheld: Politiet advarer bilister mod akvaplaningKlik og læs mere Læs mere ⮕

Læger advarer mod ny slankeforretning: Problematisk at udskrive Wegovy til patienter, man ikke har setPatienter kan ringe direkte til tilfældige læger og få udskrevet 'potent medicin', lyder kritikken blandt andet. Læs mere ⮕

Mange bilister begår denne fejl: Kan få fatale konsekvenserMange bilister begår denne fejl. Læs mere ⮕