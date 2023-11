Eviatar blev som en af de første israelske soldater sendt ind over grænsen til Gaza

Efter militante fra Hamas trængte ind i Israel og dræbte mindst 1.400 israelere, erklærede den israelske premierminister Netanyahu krig mod Hamas.

Fredag aften indledte Israel "krigens næste kapitel" ved at sende israelske soldater ind på jorden i Gaza. Militæret holder kortene tæt til kroppen og oplyser ikke, hvor mange der er tale om.Den israelske regering har sagt, at det er en måde at lægge yderligere pres på Hamas, som står på både EU's og USA's terrorliste.

Eviatar Elbaz var en af de første israelske soldater, som blev sendt ind i Gaza. På en tankstation tæt på grænsen mødes han med sin mor, som har vasket hans tøj. Eviatar Elbaz bor med sin familie på Vestbredden, som er besat af Israel, og hans mor Sarah Elbaz mener, at de palæstinensiske områder - inklusiv Gaza - bør være israelske. headtopics.com

Samme sted ved grænsen mødes soldater-brødrene Adam og Sean, inden lillebror Adam igen bliver sendt til Gaza. Både USA og arabiske lande har bedt de israelske ledere om at udsætte landkrigen, som vil betyde, at endnu flere civile vil blive dræbt.

- De eneste uskyldige mennesker, som er i Gaza nu, er de 220 personer, som blev taget som gidsler, siger den israelske soldater-mor Sarah Elbaz. Det skyldes især, at ultranationale politikere har fået poster som ministre i regeringen som blandt andet støtter, at israelere bygger nye ulovlige bosættelser på den besatte Vestbred, fortæller Nanna Muus Steffensen.Samtidig findes der mange i Israel, som vil tage afstand fra de ekstreme holdninger. headtopics.com

