EU vil gradvist afskaffe dieselbusser og -lastbiler for at nedbringe CO2-udledning

CO2-udledningen fra de tunge køretøjer i EU skal nedbringes med 90 pct. i 2040 i forhold til niveauet i 2019. Det vil betyde en udfasning af de osende dieselbusser og -lastbiler i bybilledet. For at gøre den tunge trafik CO2-neutral vil EU gradvist afskaffe lastbiler og andre tunge køretøjer, der kører på fossile brændstoffer. Lastbiler og busser, der kører på diesel og andre fossile brændstoffer, står over for en udfasning i EU frem mod 2040.

Det vil blive konsekvensen af en aftale, som Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd er blevet enige om. Aftalen, der skærper kravene om reduktion af CO2-udledningen fra tunge køretøjer, skal formelt godkendes af såvel parlamentet og rådet, inden den nye forordning kan træde i kraft





