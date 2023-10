EU's revisionsrets rapport for 2022 viser stigning i fejlanvendelse af midler

EU's revisionsrets rapport for 2022 er deprimerende læsning. Af de mere end 1,46 billioner kroner, EU havde på budgettet i 2022, fandt revisionsretten, at hele 4,2 procent var brugt forkert, skriver Nikolaj Villumsen.At der svindles med EU-midler er næppe nogen stor nyhed. Ja, faktisk går historier om manglende styr på EU’s finanser tilbage til, før jeg overhovedet kom ind i denne verden.

Den gør det nemlig klart, i hvor høj grad EU ikke har styr på, at de penge, man uddeler, nu også rent faktisk bruges korrekt.Af de 196 milliarder euro – eller mere end 1,46 billioner kroner – EU havde på budgettet i 2022, fandt revisionsretten, at hele 4,2 procent var brugt forkert.

Kan man tænke sig, hvilket ramaskrig det ville være, hvis et større firma eller en fagforening havde en så stor fejlrate – og at tallet endda var på vej opad? Nej, det ville næppe kunne lade sig gøre uden markante udskiftninger i ledelsen. headtopics.com

Men det, at der kan være forskellige forklaringer, ændrer stadigt ikke på, at tallet er vokset drastisk, og at EU’s fælleskasse gang på gang udbetaler milliarder forkert. Historien om de fiktive citrontræer er desværre langt fra den eneste skøre historie fra revisionsretten. Som man kan læse sig til enten i rapporten eller i nogle af deDer er eksempelvis en polsk kemifabrik, der har ladet EU betale for sin infrastruktur uden at være berettiget til det, og der er sagen om et kulturcentrum, der stadigt ikke er blevet åbnet for offentligheden – på trods af betaling for renovation og møbler til det for flere år siden.

I et EU, hvor der er stor social ulighed og fattigdom, hvor vi står over for klimakriser og miljøforringelser og meget, meget andet, hvad så om vi ændrede kurs? Dette er et blog-indlæg, der alene er udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Arbejderen skal overholde de presseetiske regler.Det er ikke gratis at levere nyheder og baggrund med et klart, progressivt verdenssyn. Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen rød journalistik:Født 1983 og BA i Historie. Medlem af Folketinget for Enhedslisten fra 2011 til 2019. headtopics.com