EU's kemikalieregulering udskudt til efter valget

Revisionen af EU's kemikalieregulering er blevet udskudt til efter valget med en usikker fremtid foran sig. EU-Kommissionen havde tidligere varslet markant strengere regler og flere værktøjer til at regulere kemikalier i Europa gennem en revision af Reach. Reach er blevet kritiseret for at overse skadelige kemikalier og give industrien for meget frihed.





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

EU-kommissionen vil fjerne vetoretten og have flere flertalsafgørelser i EUVetoretten har sikret, at landene i EU ikke kan blive tvunget til at føre en bestemt udenrigspolitik. Nu vil flere EU-lande, Kommissionen og EU-parlamentet give EU ret til at træffe udenrigspolitiske beslutninger med kvalificeret flertal. eupol eudk

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

EU-landene får en løftet grøn pegefinger: I skal stramme jer an, hvis I skal nå klimamåletIfølge Europa-Kommissionen når medlemslandene ikke i mål med deres grønne ambitioner, som det ser ud nu.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Europas kemikalielov skulle styrkes – i stedet blev den listet ud i ly af mørketRevisionen af EU's kemikalieregulering skulle være begyndt i slutningen af 2022, men er nu udskudt til efter valget med en usikker fremtid foran sig. Pilen peger mod en industri, der presser EU-Kommissionen.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

AI-iværksættere frygter konsekvenser af AI Act: »Europa halter i forvejen langt efter USA og Kina«»Det er vigtigt, at denne lovgivning ikke kun bliver for europæiske virksomheder. Den skal håndhæves, så alle virksomheder på det europæiske marked spiller efter samme regler,« lyder det fra interesseorganisationen Danske Tech Startups.

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »

Europa får 12 klubber med i Fifas udvidede klub-VM | Seneste sportFifas nye prestigeprojekt, det udvidede VM for klubhold, får deltagelse af 32 klubber, og første udgave skal spilles i USA i sommeren 2025.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Selvforsynende med strøm: Millioner kan forlade elnettet i Europa, ifølge nyt studieHuse, der forsyner sig selv med strøm, hjælper omstillingen til bæredygtig energi. Men hvis mange boliger forlader elnettet, kan det blive et problem for dem, der bliver tilbage.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »