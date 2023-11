EU's holdning til Gaza-konflikten

Mere end fem timer tog det for EU’s stats- og regeringschefer torsdag aften at komme frem til det absolut minimale, der kunne forventes i forhold til den udrensningskrig, som Israel har haft i gang i Gaza – nu i tre uger:om nødvendigheden af humanitær hjælp til Gaza og nødhjælpskorridorer og “pauser” i kamphandlingerne, så nødhjælpen kan komme frem. Stærk understregning af Israels ret til selvforsvar. Og bevidst undgåelse af at opfordre til våbenhvile

.Essensen i EU’s holdning til det palæstinensiske spørgsmål er – udover gentagne henvisninger til en tostatsløsning – at yde direkte moralsk, politisk, økonomisk og militær støtte til Israel. Signalet fra EU-topmødet er i sin essens: Vi er meget bekymrede over den humanitære katastrofe i Gaza, men vi står last og brast med Israels udrensningskrig (der skaber den selvsamme katastrofe).Topmødets beslutninger er udtryk for et kompromis, for der er dybe uenigheder i EU. De er også udtryk for, at EU’s stats- og regeringsledere har måttet finde en grimasse, der kan passe, efter at EU-toppen i mange dage absolut udelukkende har stået last og brast med Israel. “Israel kan regne med EU,” sagde Ursula von der Leyen i Tel Aviv den 13. oktober. Det har været det entydige budskab fra kommissionsformanden, som herhjemme med rette afer blevet kaldt “magtfuldkommen og uansvarlig og uden mandat til at udtale sig på vores alle sammens vegne om Israels agere

:

ARBEJDEREN: USA's udenrigsminister Antony Blinken mødes med Netanyahu i IsraelUSA's udenrigsminister Antony Blinken mødes med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i Israel for at diskutere udviklingen af Israels militære operation i Gaza og dens potentielle internationale dimensioner.

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

DRNYHEDER: Nye angreb ved Israels nordlige grænse øger bekymringen: Vil Hizbollah gå ind i krigen?Mellemøsten venter spændt på tale fra Hizbollah-leder senere i dag.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

BTDK: Amerikansk stjerne: Israels angreb på civile kan ikke retfærdiggøresAmerikansk stjerne: Israels angreb på civile kan ikke retfærdiggøres

Kilde: btdk | Læs mere »

DRNYHEDER: Politikere stemte nej til at oplyse Københavns Rådhus i Israels blå og hvide farver | NyhederDer er ikke flertal for at oplyse Københavns Rådhus i blå og hvide farver for at vise sympati med Israel efter terrorangrebet den 7. oktober.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

ARBEJDEREN: Israel og USA står mere og mere aleneJo længere den israelske udrensningskrig mod Gaza fortsætter, desto højere vil råbene lyde.

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

EKSTRABLADET: Israelske styrker rykker ind i GazaLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »