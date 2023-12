EU når enighed om forordning til regulering af kunstig intelligens

Sent fredag aften, efter fire års arbejde, nåede parterne i EU til enighed om en forordning til regulering af kunstig intelligens. »Historisk« og »godt for Europa«, lyder det fra danske Europaparlamentarikere22 timers maraton-forhandlinger. Pause. Og så lige yderligere 14 timers forhandlinger, men nu stiger der endelig hvid røg op fra parlamentsbygningen i Bruxelles. Efter i alt 36 timers trepartsforhandlinger, er Rådet, Parlamentet og Kommissionen endelig nået til enighed om AI Act.

Europa har fået en lov for kunstig intelligens. “Jeg vil gerne takke alle for at vente på os helt til slut. Det har været en meget lang proces; nogle gange smertefuld og nogle gange stressende, men i sidste ende har den været enormt tilfredsstillende,” udtaler Carme Artigas Brugal, der er minister for digitalisering og AI i Spanien og repræsenterer Ministerrådets formandskab, fra talerstolen i Bruxelle





version2dk » / 🏆 12. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Sådan har krigen mod Gaza bremset den økonomiske korridor mellem Indien, Mellemøsten og EuropaUSA, EU, Indien og andre lande har underskrevet en aftale om at skabe en økonomisk korridor mellem Inden og Europa. Men nu har Israels krig mod Gaza sat det i stå. Det er nu utænkeligt for Saudi-Arabien og UAE at indgå i et sådant projekt med Israel.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Efter 36 timers forhandling: EU lander historisk AI-lovSent fredag aften, efter fire års arbejde, nåede parterne i EU til enighed om en forordning til regulering af kunstig intelligens. »Historisk« og »godt for Europa«, lyder det fra danske Europaparlamentarikere

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »

Alkohol er skyld i, at hver sjette voksen mister kontakten til venner og familieVi skal blive bedre til at tale om alkoholvaner, før det er for sent, lyder det fra organisation bag ny undersøgelse om danskernes alkoholforbrug.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Om et halvt år skal du en tur i stemmeboksen – og der er meget på spilANALYSE: For første gang siden flertalsregeringen blev dannet, skal partierne møde vælgerne, når der om et halvt år er valg til Europa-Parlamentet.

Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »

Sådan vil EU skaffe sjældne råstoffer - og vriste sig ud af Kinas klørNy miner i Europa, mere efterforskning og øget genanvendelse. Ny aftale skal sikre EU adgang til kritiske råstoffer og mindske afhængigheden af Kina.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Byrådsmedlem kritiserer Silkeborg Kommunes kommunikationByrådsmedlem i Silkeborg Kommune mener ikke, at kommunens kommunikation stemmer overens med virkeligheden. Om en familie til en far på plejehjem. En far, der ikke kom i bad, der ikke kom ud af sengen før sent på dagen og ikke fik sin medicin.

Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »