I et brev til Ursula von der Leyen, formand for EU-Kommissionen, kritiserer EU's egne ansatte Unionen for sin "ubetingede støtte" til Israel i krigen mod Gaza, hvor over 2000 børn er blevet dræbt.I et brev til Ursula von der Leyen, formand for EU-Kommissionen, udtrykker en gruppe af ansatte ved EU “bekymring” over Unionens “ubetingede støtte” til Israel i den igangværende krig mod Palæstina

.menes omkring 850 EU-ansatte at have underskrevet brevet, der blev sendt til Ursula von der Leyens kontor den 20. oktober. “Vi er kede af den åbenlyse dobbeltmoral, der betragter Ruslands blokade (af vand og brændstof) mod det ukrainske folk som en terrorhandling, mens Israels identiske handling mod befolkningen i Gaza ignoreres fuldstændigt”, lyder det fra de ansatte.den 25. oktober om, at de er ved at løbe tør for brændstof i Gaza, hvilket tvinger dem til at skære kraftigt ned på nødhjælpsindsatsen i området, der er blokeret og ødelagt af israelske luftangreb.Underskriverne af brevet til kommissionsformand Ursula von der Leyen består af ansatte ved EU-Kommissionen og andre medarbejdere i EU. I brevet fordømmer de både Hamas’ angreb på civile israelere og Israels “uforholdsmæssige reaktion mod 2,3 millioner civile palæstinensere”. De ansatte kritiserer, at EU – med den ikke-folkevalgte kommissionsformand Ursula von der Leyen i spidsen – har valgt en ensidig tilgang til fordel for Israel i forbindelse med krige

