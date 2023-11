Esben Dalgaards kalender er næsten tom - men én ting kan vende op og ned på det hele

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorfor

Han er vært, forfatter, foredragsholder, men de fleste kender ham nok for at være en dygtig skuespiller.Dog er han som så mange andre i branchen blevet påvirket af den krise, der ramte den danske filmindustri sidste år.

“Jeg kigger ind i en kalender, der væsentlig mindre besat, end den har været i 10 år. Jeg græder ikke over det, men det er klart, at jeg ønsker for mig selv og for hele branchen, at vi kommer op og får produceret noget kultur igen.” headtopics.com

Esben Dalgaard er netop blevet færdig med optagelserne til DR-julekalenderen 'Tidsrejsen 2', som forventes at have premiere næste år. Han fortalte yderligere til Ekstra Bladet, at han snart vil starte på en anden tv-serie. Dog erkender han, at hans kalender er relativt tom derefter, og det er noget, han mener, alle i branchen må forholde sig til.

Esben Dalgaard påpeger derefter, at en enkelt telefonopringning kan vende hele kalender-situationen på hovedet: "Det er en telefonopringning på mandag, det skal man hele tiden huske, så ser det hele anderledes ud", siger han. headtopics.com

Skuespilleren forklarer desuden, at det kan være fristende at måle ens egen succes ud fra de roller, man har, og at det kan være svært at bevare ens selvværd, når kalenderen er tom - men det mener han ikke, at man skal gøre.DMI udsendte risikomelding - men det stopper ikke der

