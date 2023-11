Erik Clausen nægter at flytte ud til konen

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.- Kig ud af vinduet, og se mit kvarter her på Enghave Plads, så vil du have forklaringen på, hvorfor jeg ikke vil flytte til Amager, hvor min kone bor.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: Brite udklædt som terrorist - venner meldte ham til politietLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet voldtægtsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet gerningsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Politiet om Farhads forsvinden: Familien havde kontakt til hamLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Forsvundet: Øjenvidne så ham blive bidt i stumper af hajLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: Forklarer stjernens fravalg: 'Han er otte år yngre'Gad du se ham med?

Kilde: btdk | Læs mere ⮕