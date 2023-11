Erik Clausen i sorg

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.'Mormors kolonihavehus' og 'Friheden flyver' er blandt de sange, som Erik Clausen og Leif Sylvester skrev til sangeren Eva Madsen, der døde natten til mandag, og det er sange, som ingen har glemt siden.Eva Madsen i kolonihaven.

Trekløveret Eva Madsen, Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen vakte opsigt i 70'erne og 80'erne. Foto: Kurt Nielsen/Ritzau Scanpix- I 70'erne og 80'erne rendte vi rundt og lavede politisk teater på arbejdspladserne. Det var meget populært dengang.

Clausen fortæller grinende, at 'Mormors kolonihavehus' er et kærligt portræt af hans egen mormors kolonihave i Sydhavnen i København og den stemning, der var der.- Især elsker jeg slutningen på den sang: 'Solen går ned, og vi kører hjem. Bag byens silhuet titter stjernerne frem. Rådhusets klokker slår til tiden.

- Men hun sang masser af andre sange - blandt andet 'Friheden flyver'. Den sang er inspireret af min moster Gerda, der sang som en gammel refrainsangerinde. Og den turnerede Eva med bravur. Hun var eminent til at ramme de folkelige stilarter. Det er så trist, at hun nu er væk, fastslår Clausen.

