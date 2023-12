Erhvervsskoler i Midt- og Vestjylland får 100 mio. kr. til investeringer

Det er nogle af de nye ting, som erhvervsskoler i Midt- og Vestjylland vil investere i. Samlet får 20 erhvervsskoler og 10 FGU-institutioner – fordelt på i alt 57 lokationer rundt omkring i landet - del i puljen på i alt 100 mio. kr.

- Vi har brug for nye generationer af dygtige faglærte og håber, at Værkstedspuljen bidrager til, at flere unge får lyst til at blive håndværkere – uanset om det er smed, kok, landmand eller andre fag, siger fondens administrerende direktør, Henrik Lehmann Andersen, i en pressemeddelelse. På den tekniske skole College360 i Silkeborg skal virtuelle robotter og maskiner købes ind. Den virtuelle simulation skal give de studerende endnu mere øvelse, spare skolen penge på den lange bane, og gøre undervisningen mere bæredygtigt. - Hvis de eksempelvis skal male dele på en bil, og man skal bruge sprøjtekabiner, så kræver det meget energi og koster meget maling at have dem kørende, og koster meget i malin





