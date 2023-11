Er de verdens mest uheldige husejere?

Det så voldsomt ud, men heldigvis kom ingen til skade, selv om den hvide Audi havnede i dagligstuen. Foto: Sebastian Iwersen

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.De er i hvert fald et godt bud. Lørdag aften blev deres hus torpederet af en hvid Audi, der ifølgeEt lille bump fik bilen til at flyve direkte ind gennem muren og ind i dagligstuen. headtopics.com

Han bliver kørt på hospitalet, mens hans kone var uskadt og blev hentet af pårørende efter hændelsen. Men de må alligevel være godt og grundigt trætte af den slags vanvid. For det er nemlig ikke første gang.Ifølge Flensborg Avis kørte to unge mennesker på scooter ind i den samme mur for to og et halvt år siden, ligesom der også tidligere har været flere ulykker i samme sving og ved samme hus.

Så enten er der tale om verdens mest uheldige ægtepar. Ellers er der noget alvorligt galt med trafiksikkerhed i det sving i Dollerødmark. Heller ikke nogen af de tre i bilen kom noget til. De tre unge mænd mellem 19-20 år kunne selv kravle ud af bilen. headtopics.com

Tilbage efter kysseskandale: I dag nød jeg fodbold igenLæs mere her Læs mere ⮕

Tvist: Vinder 'Vild med dans'Læs mere her Læs mere ⮕

Lille by skal få danskerne til at lette på speederfodenLæs mere her Læs mere ⮕

Rolf bekræfter: Her er min nye kæresteLæs mere her Læs mere ⮕

Ferieby ramt af plyndringer under orkanLæs mere her Læs mere ⮕

Afbudsramte danske kvinder henter smal sejr på IslandLæs mere her Læs mere ⮕