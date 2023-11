Enhedslisten er ikke med i aftale om kontanthjælp

Victoria Velasquez (EL) langer ud efter regeringen og især Socialdemokratiet i forhold til en ny aftale om kontanthjælp. Arkivfoto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix En politisk aftale om ændringer i kontanthjælpssystemet kan snart lande, da forhandlingerne ifølge Ritzaus oplysninger er inde i slutfasen. Men det står allerede klart, at Enhedslisten ikke er med i den endelige aftale, hvilket ikke er så overraskende.

Ifølge Victoria Velasquez, som er beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, sender den aftale, som kommer på plads, tusindvis af børn ud i fattigdom. Og det er især Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen (S), som får kritik. - Vi er ude, fordi det er tydeligt, at Socialdemokratiet kommer til at sende tusindvis af børn ud i fattigdom. Det kan vi ikke bakke op om, siger Velasque

