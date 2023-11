Endnu en Mors-Thy-spiller imponerer: Kan blive endnu bedre

Tilbage i marts skrev Marcus Midtgaard ny kontrakt i Mors-Thy Håndbold, og fans af klubben må være henrykte over, at bagspilleren har bundet sig til klubben indtil 2025. I søndagens hjemmekamp mod SønderjyskE scorede han ni mål, da holdet leverede et flot comeback i en sejr på 33-31.

Mors-Thy Håndbold var bagud i langt den største del af kampen, men i de sidste 10 minutter vendte holdet kampen på hovedet til stor begejstring for de mange tilskuere i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing.

Niels Agesen har netop forlænget med Mors-Thy Håndbold, og han har en god fornemmelse for, hvorfor holdet holdt hovedet koldt mod SønderjyskE.- Jeg er selvfølgelig altid glad for at score, men så længe vi vinder, er jeg egentlig ligeglad med, hvem der laver målene. Men selvfølgelig er jeg lidt ekstra glad, når jeg selv synes, at jeg har gjort det okay, erkender han. headtopics.com

I forhold til holdets pragtpræstationen, der vendte et nederlag til en sejr, er der ifølge træneren ingen tvivl om, hvad der gjorde forskellen til slut. Stillinger undervejs: 3- 4, 5-5, 7-6, 10-10, 15-17 (pausestilling), 17-19, 19-22, 23-24, 25-28, 31-30, 33-31

Henrik Toft Hansen måtte endnu engang udgå med en skade kort inde i første halvleg af søndagens opgør, men Mors-Thy Håndbold viste sig altså mentalt stærke uden deres anfører og forsvarschef.

Succestræner forlænger med Mors-Thy: Særligt én ting var vigtigPå det sportslige plan var Niels Agesen aldrig i tvivl. Men kontraktforlængelser handler om mere end blot det sportslige Læs mere ⮕

Mors-Thy fik genrejsning i stort comeback mod SønderjyskeSøndag eftermiddag mødte Mors-Thy Håndbold Sønderjyske i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing, og det udviklede sig til et stort drama Læs mere ⮕

Holger Rune griner af sin mors besked – og stikker kækt til sin søsterHolger Rune griner af sin mors besked – og stikker kækt til sin søster Læs mere ⮕

Professor om sprogmodeller: ChatGPT tager ikke vores job endnuSprogmodeller som GPT-4 har markante begrænsninger, men teknologiens udvikling går hurtigt, og der skal mere digital dannelse og regulering til. Læs mere ⮕

Danmark kom endnu tættere på OL med gårsdagens slidsejrDanmarks fodboldkvinder vandt fredag aften 1-0 på udebane mod Island i Nations League. Læs mere ⮕

Her udklækkes nogle af landets største håndboldtalenter: - Vi har bygget noget uniktMors-Thy Håndbolds øjeblikkelige succes er ikke mindst et udtryk for klubbens enestående talentarbejde, der for få måneder siden fik et afgørende løft med indvielsen af nye akademi-boliger Læs mere ⮕