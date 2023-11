En rejse til New Mexico er som at besøge en anden planet

Ved seneste opgørelse lå New Mexico helt nede som nr. 37 ud af de 50 amerikanske stater, når det kom til turisme. Det er en fejl, men en, du passende kan udnytte. For med sin særprægede og mangfoldige natur får man oplevelser her, man ikke kan finde mange andre steder i verden

I New Mexico kan man køre i timevis ad øde strækninger kun omgivet af det storslåede røde klippelandskab. Foto: Anders Ryehauge

En rejse til New Mexico er som at besøge en anden planetEn rejse til New Mexico er som at besøge en anden planet Læs mere ⮕

En rejse til New Mexico er som at besøge en anden planetEn rejse til New Mexico er som at besøge en anden planet Læs mere ⮕

En rejse til New Mexico er som at besøge en anden planetEn rejse til New Mexico er som at besøge en anden planet Læs mere ⮕

En rejse til New Mexico er som at besøge en anden planetEn rejse til New Mexico er som at besøge en anden planet Læs mere ⮕

En rejse til New Mexico er som at besøge en anden planetEn rejse til New Mexico er som at besøge en anden planet Læs mere ⮕

En rejse til New Mexico er som at besøge en anden planetEn rejse til New Mexico er som at besøge en anden planet Læs mere ⮕