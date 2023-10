En pause fra øl, vin og spiritus er guld for din krop

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.’ eller ‘hvid januar’? Kan du undvære alkohol i 30 dage? Og hvad får du ud af det?

Ud over det åbenlyse i, at du nok kommer til at spare nogle penge, er der også andre fordele ved at tage en måned uden alkohol.Når du holder en pause fra alkohol, giver du din krop bedre mulighed for at producere mere vasopressin. headtopics.com

Vasopressin er et hormon, der er med til at regulere vores blodtryk og vandindhold i kroppen. Når vi drikker alkohol, oplever vi en nedgang i udskillelsen af vasopressin, og derfor skal vi ofte tisse mere, når vi drikker alkohol. Og netop det ødelægger gløden i vores hud. Det kan også reducere størrelsen på dine porer og dermed give en mere ensartet hud.

I øvrigt viser forskningen også, at springer du sprutten over, nedbringer du samtidig risikoen for at udvikle flere forskellige former kræft, især mund-, bryst-, lever- og tarmkræft. Alt i alt kunne noget tyde på, at din krop og dit helbred vil takke dig for at holde en pause med de våde varer. Både på kort, men også længere sigt. headtopics.com

Læs mere:

EkstraBladet »

Borgmester vender tilbage: Wilbek sygemeldte sig i sidste øjeblikLæs mere her Læs mere ⮕

Minister: Rusland træner'massivt atomangreb'Læs mere her Læs mere ⮕

Megaband tæt på RoskildeLæs mere her Læs mere ⮕

Sådan kan han skride fra Mette: Troels' kattelemLæs mere her Læs mere ⮕

Rosenvold: Kina spiller med musklerneLæs mere her Læs mere ⮕

Bokseforbund truer udbrydere: Skift navn og sig undskyldLæs mere her Læs mere ⮕