En ny kørestil skal gøre Hennings kørsel i varevognen mere klimavenlig

Mange håndværkere er vant til at fylde varebilen med værktøj og så trykke godt på speederen for at nå frem til kunderne.

Men det er ikke særlig godt for klimaet, og i dag er 20 håndværkere på kursus i Silkeborg for at lære at køre grønnere., der har sendt dem ud på landevejen for at få dem til at tænke mere på klimaet, når de sidder bag rattet.

Raunstrup har 300 ansatte og 182 dieselbiler, og kør-grønt-kurset skal gøre det nemmere at overbevise kunderne om, at man gør en indsats for at spare klimaet for CO2. En af virksomhedens kunder er Ikea, som har et mål om at være klimapositiv fra 2030, og det betyder, at leverandører som Raunstrup også er nødt til at være mere grøn. headtopics.com

Ifølge FDM, der står for kør-grønt-kurset, kan deltagerne lære at spare op til 20 procent på brændstofforbruget.Budskabet fra instruktør Anders Toft er, at håndværkerne hjælper miljøet, hvis de tænker lidt frem, når de sidder bag rattet.- Man skal undgå at holde stille, så bilen er i gang i stedet for at skulle startes op fra nul. Det sparer man meget på, siger Anders Toft.

I løbet af dagen skal deltagerne først køre en tur, hvor de kører, som de plejer. Derefter får de 10 grønne råd til at køre mere økonomisk og klimavenligt. - Så skal de ud og prøve en tur igen, og de kommer nemt op på en brændstofbesparelse på mellem 10 og 20 procent, siger Anders Toft. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

DRNyheder »

Tyske forskere: Nemt at lægge CO2-skat på landbrugsproduktionMen forskerne er alt for optimistiske, vurderer dansk professor. Læs mere ⮕

Ørsted kæmper med at blive klar til CO2-fangst: Avedøreværket ramt af talrige, gentagne fejlHalmkedlen skal fange CO2 fra 2026. Ørsted kobler den fra resten af Avedøreværkets fejlramte blok 2 for at undgå fremtidige problemer. Læs mere ⮕

Drivn får medarbejderne til at køre grønnereMed et automatisk overblik over CO2-udledningen fra medarbejdernes kørsel hjælper startuppen Drivn både virksomheder med at overholde lovkrav og nudge medarbejderne i en grønnere retning. Læs mere ⮕

Ny forskning: Snooze-knappen kan gøre dig mere frisk om morgenenLæs mere her Læs mere ⮕

På Aalborgs mest brugte flyrute skal der nu bruges en ny type brændstofDet er fremtiden, siger lufthavnschef Læs mere ⮕