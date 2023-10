En halv time efter Anita havde bedt om hjælp blev islænderen Frøkk reddet

Da Anita Hildsgaard torsdag omkring klokken 13.30 så til de fire heste, hun har gående på sin mark i Daugbjerg, manglede der en.

- Så måtte jeg jo gå hegnet rundt, for at se om der var hul et sted. På min tur rundt opdagede jeg, at den sad nede i et mudderhul ved åen. Det var derfor, jeg ikke havde set den. For den stak jo ikke så meget op, fortæller hun dagen derpå.

Derfor fik hun fat på ejeren og aftalte med ham, at han skulle komme med sin traktor. Og så skrev hun på Facebook, at hun havde brug for nogle stærke mænd, der kunne hjælpe hende. Straks Anita Hildsgaard opdagede, at en af de heste hun har på sin mark sad fast i et dybt mudderhul vidste hun, at den skulle fri. Og at det skulle går hurtigt, så det ikke nåede at blive mørkt.- Vi fik så et reb omkring rumpen på hesten, og med hjælp fra traktoren fik vi den lige så stille op. Det var en meget kold hest, der kom op og rystede af kulde. headtopics.com

- Jeg har ingen anelse om, hvor længe den havde stået i vandet. Måske hele natten. Så jeg var meget bekymret for, hvordan den havde det. For den var meget stivbenet i starten, fortæller Anita Hildsgaard.

