En gang var han Bill Gates' assistent – nu han er på vej til at overgå ham i rigdom

Sådan så det ikke ud tilbage i 1980, da Microsoft-grundlæggeren Bill Gates ansatte Steve Ballmer som en art assistent eller business manager.Steve Ballmer (i ternet skjorte) er ejer af NBA-holdet Los Angeles Clippers, og det i den forbindelse, at man oftest ser ham i offentligheden.For det første var han snu og vekslede sin kontrakt til en ekstremt lukrativ aktieandel, hvilket den dag i dag er grunden til, at han stadig skovler enorme summer ind. Og mere end Bill Gates.

I år er det eksempelvis eskaleret på grund af Microsofts store fremskridt inden for kunstig intelligens.Han er således den eneste i top-10, der ikke enten har grundlagt sin egen virksomhed eller bare står i spidsen for én.

Godt nok fik han i løbet af årene efter sin ansættelse en større og større rolle hos Microsoft, inden han i 2000 afløste netop Bill Gates som topchef.Microsoft milliarderne ruller dog stadig ind på grund af aktieandelen.

I øvrigt er billedet Bill Gates og Steve Ballmer næsten det samme på en berømt liste over verdens rigeste personer. Bill Gates er her nummer fem med en formue på 110 millioner dollar, mens Steve Ballmer er nummer ni med 102 millioner dollar.

