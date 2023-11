Embryoer vokser i rummet trods stråling og svag tyngdekraft

»Baseret på vores resultater er det måske muligt for pattedyr at reproducere i rummet,« siger Teruhiko Wakayama, den ledende forsker på studiet ved Yamanashi Universitet, til NewScientist.Teruhiko Wakayama og hans kollegaer startede dette eksperiment tilbage i 2021, hvor de tog embryoer fra gravide mus, der stadig var i det tidlige to-celle stadie. Herefter blev embryoerne frosset ned inden deres rejse.

August 2021 blev de frosne embryoer sendt afsted med en SpaceX raket til ISS. De blev opbevaret i en særlig container, designet med en funktion, der giver eksperimentet mulighed for at tø embryoerne lempeligt op igen ved ankomst til stationen. Embryoerne blev tøet op og voksede derfra kun i fire dage, fordi det er den maksimale rum tid, de kan overleve uden for livmoderen. Efter de fires dage blev embryoerne kemisk bevaret og sendt tilbage til Jorden.

Embryoerne bar ingen tegn på skade af DNA fra strålingen, hvilket er et godt tegn. Men det kan også forklares med deres relativt korte ophold i rummet. Den svage tyngdekraft havde heller ikke den negative påvirkning af embryoerne, som ellers var forventet. Det er ifølge Teruhiko Wakayama en meget vigtig opdagelse, at embryoerne viste helt normal strukturudvikling, og at de opdelte sig i to cellegrupper, der er grundlaget for et foster og en moderkage, fordi det var forventet, at den svage tyngdekraft ville forstyrre netop den udvikling.

Teruhiko Wakayame påpeger, at vi selvfølgelig stadig ikke ved, om en faktisk fødsel i svag tyngdekraft vil være en udfordring, og siden alle spørgsmålene endnu ikke er besvaret, vil han og hans kollegaer fortsætte med at søge svarene.

