Elselskab skylder tidligere kunder penge

Johnny Christensen fra Sønderholm måtte selv opdage, at han havde 11.000 kroner til gode hos sit tidligere elselskab. Men det er i strid med loven, og elselskabet har nu fået både en påtale og et påbud om at tilbagebetale alle de penge, de skylder deres tidligere kunder. Millioner, som reelt set tilhører deres tidligere kunder. Vil du læse videre? Casper var for ung til at gå i Jomfru Ane Gade - så fandt hans forældre på en kreativ løsning

:

NORDJYSKEDK: Mogens faldt død om ved sygehus - reddet af vakse sygeplejersker og p-vagt73-årige Mogens Christensen har kun ros til overs for det danske sundhedsvæsen efter voldsom oplevelse

Kilde: nordjyskedk | Læs mere »

DRNYHEDER: Fire elselskaber har brudt loven og skal tilbagebetale større millionbeløb til forbrugerne | NyhederFire elselskaber har brudt loven, fordi de ikke aktivt har udbetalt de penge, som deres kunder havde til gode fra acontoopkrævninger, efter kunderne har skiftet elselskab.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

JPPOLITIK: Uddannelsesminister får næse for at bruge penge uden tilladelseDTU sendte et it-projekt i udbud uden godkendelse fra Finans udvalget, hvilket koster minister en stor næse.

Kilde: jppolitik | Læs mere »

DRNYHEDER: Skattevæsnet erkender nye, store forsinkelser af ejendomsvurderingerHverken sommerhusejere eller ejere af lejligheder får vurdering eller afgørelse om tilbagebetaling af penge i år.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

TV2POLITIK: Uddannelsesminister får 'temmelig stor næse' for at bruge penge uden tilladelseDTU sendte et it-projekt i udbud uden godkendelse fra Finans udvalget, hvilket koster minister en stor næse.

Kilde: tv2politik | Læs mere »

WEEKENDAVISEN: Midt i en druktidDobbeltskam. »Vi kan råbe herfra og til evigheden om, at det altid er mandens skyld, men det ændrer ikke på, at kvinder bliver sårbare, når de bliver fulde.« Anna von Sperling har skrevet en personlig bog om kvinder og alkohol.

Kilde: weekendavisen | Læs mere »