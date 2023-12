Elpriserne falder juleaften på grund af vindenergi

De sidste dages blæsevejr har givet en masse vindenergi, og det sammen med et mildt decembervejr og en lukket industri over hele landet er med til at sende elpriserne i bund juleaften. Derfor kan du roligt tænde al julelyset både inde og ude og sætte gang i husets mange elapparater, når fløden til risalamande skal piskes, og ovnen skal stege både and og flæskesteg. - Julen i år er et relativt billigt tidspunkt at bruge strøm på.

Man skal ikke være bekymret for at lade juleanden trække det, den skal have for at blive så lækker som muligt, siger presseansvarlig hos Andel Engeri Rasmus Avnskjold.Det tegner sig desuden til at blive en rigtig billig julenat, hvis man for eksempel vil lade sin elbil op. Her til aften afsøger bombehunde domkirken, herefter vil kirken blive låst af, og alle besøgende skal fra i morgen igennem et sikkerhedstjek, inden de kan komme til gudstjenest





