Elon Musks AI-virksomhed xAI lancerer chatbotten Grok

Elon Musks AI-virksomhed xAI har lanceret sin første chatbot kaldet Grok. Ekspert er imponeret over, at selskabet på kun fire måneder har leveret en så konkurrencedygtig model Elon Musk stiftede xAI i marts 2023, og selskabet har nu lanceret chatbotten Grok. Arkivfoto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

JOURNALİSTENDK: Elon Musk lancerer sarkastisk chatbotElon Musk har søndag lanceret chatbotten Grok, som ifølge Tesla-milliardæren selv i visse henseender er bedre end den populære ChatGPT. Det skriver mediet NBC News. ”I visse vigtige henseender er det den bedste, der eksisterer lige nu,” skrev Musk fredag på det sociale medie X, tidligere Twitter, før den officielle offentliggørelse.

