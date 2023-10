Elon Musk har fået lov til sy en chip ind i hjernen på mennesker. Hvad kan vi forvente af teknologien?

Elon Musks firma Neuralink vil hjælpe lamme til at gå igen og blinde til at se med hjernechips, som de nu skal teste på mennesker. I denne episode af Brainstorm dykker vi ned i neuroteknologien bag – og om cyborgs er science fiction eller science fact.

Bliv klogere på, hvor tæt vi er på at udvikle hjernechips, som ikke bare gør os i stand til at styre ting med hjernen, men også til at læse tanker. Men det arbejder både forskere, private firmaer – og Elon Musk – på at lave om på med såkaldt neuroteknologi, hvor en chip indopereres i hjernen. Og måske er netop Elon Musk ved at tage det næste skridt på vejen mod at indfri ambitionerne.

Og faktisk har firmaet allerede testet det på aber. De fik indopereret hjernechips og lærte at styre et computerspil ved tankens kraft, som du kan se i videoen herunder. Men hvad er status på teknologien på nuværende tidspunkt? Hvor tæt er Neuralink på at udvikle hjernechips, som ikke bare gør os i stand til at styre ting med hjernen, men også til at læse tanker?Det kan du høre mere i denne særepisode af Brainstorm – Videnskab. headtopics.com

Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden, som er den største private bidragsyder til dansk, offentligt udført hjerneforskning. Videnskab.dk har redaktionel frihed i forhold til indholdet.Har du nogensinde hørt om Nathan Copeland? Han er en amerikansk mand, der i 2004 fik en rygmarvsskade og mistede førligheden, da han var ude for en bilulykke.

I 2015 indgik han i et forsøg, hvor han fik indopereret nogle små chips kaldet Utah Array i hjernen. De minder om Neuralink-chippen og skulle gøre det muligt for ham at styre en robotarm, selvom han var lammet. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

Videnskab.dk »

Sådan blev Elon Musk verdens rigesteElon Musk er igen på alles læber, efter han har købt Twitter for et svimlende milliardbeløb. Han er verdens rigeste mand med ambitioner så høje, som kun Læs mere ⮕

Elon Musk barsler med video- og lydopkald på XFredag er det præcis et år siden, at milliardæren Elon Musk købte Twitter og senere omdøbte det til X. I denne uge lød det, at det sociale medie kan være på vej til at udvide platformen til også at rumme video- og lydopkald, skriver nyhedsbureauet AFP. Læs mere ⮕

Bombepanik får skoler til at lukke ned: Du gætter ikke, hvad 'bomben' varOg ved første øjekast ser det da også meget mystisk ud. Læs mere ⮕

Fårup Sommerland vil sætte nye rekorder - og direktøren ved præcis, hvad der skal lokke gæsterne tilDen prisbelønnede forlystelsespark investerer massivt i særligt ét område Læs mere ⮕

Hvad sender DR på tv i julen 2023: Julekalendere, juleshows og julefilmDR er klar med en masse jule-tv samt julekalendere og julefilm hele december. Her er et overblik over alt jule-tv, som DR sender i julen 2023. Læs mere ⮕

Kvinde overrasker med bizar opskrift: Du gætter aldrig, hvad hun tilbereder i sin opvaskemaskineEn kvinde er gået viralt med sine bizarre opskrift til opvaskemaskinen. Læs mere ⮕