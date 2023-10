Elon Musk barsler med video- og lydopkald på X

Landets største ugeavisudgiver, den regionale mediekoncern JFM, lukker fra årsskiftet 11 af sine i alt 53 titler grundet udfordringer på annoncemarkedet.Ved nedlæggelsen af de 11 ugeavistitler reducerer koncernen sine produktionsomkostninger med et etcifret millionbeløb, oplyser koncernens kommercielle direktør Jens Andersen til Mediawatch.

Over sommeren havde koranafbrændinger i Danmark og Sverige tiltrukket sig stor international opmærksomhed. Regeringen argumenterede for, at det skadede danske interesser og øgede trusselsbilledet mod Danmark.

Det sker i et forsøg på at løfte avisen ud af annoncekrisen, skriver Bornholms Tidende i en pressemeddelelse om det nye tiltag. Avisen er ligesom den øvrige dagbladsbranche hårdt presset af faldende annonceindtægter. headtopics.com

Elon Musk ændrede i juli Twitter til i stedet at hedde X. Her oplyste han, at det ville blive en “alting app” inspireret af den kinesiske app WeChat, som både skal være et socialt medie – men også et sted, hvor man kan styre sine finanser.

Ejeren mente, DR’s sløring var utilstrækkelig, og at det var kritisabelt, at DR brugte optagelser, han ikke havde givet samtykke til. Claus Horsted kommer fra en stilling som Public Affairs-chef i Finans Danmark. Han har videre en fortid som kampagnechef og souschef hos Venstre samt seniorrådgiver hos Radius CPH.”Vi tilbød som noget nyt en opsigelsesgodtgørelse som et blandt flere led i arbejdet med at nedbringe vores omkostninger. headtopics.com

Rasmus Paludan har klaget til Pressenævnet med påstanden om, at artiklerne indeholder ukorrekte oplysninger. Arbejdet begyndte i 1883, og siden har 137 fuldtidsansatte arbejdet på at færdiggøre Den Svenske Akademis Ordbog (SAOB), og i sidste uge blev de sidste af de 33.111 sider fordelt på 39 bind sendt til tryk.

Læs mere:

journalistendk »

18-årig dansker er klar til landsholdsdebut: 'Når man er god nok, er man gammel nok'Den 18-årige Karoline Olesen har imponeret siden sommerens skifte til engelske Everton og kan fredag få sin debut for det danske landshold. Læs mere ⮕

NHL-danskere viser sig frem i verdens bedste ishockeyliga | Seneste sportMål, assist og redninger. De danske ishockeyspillere i verdens stærkeste liga, NHL, forstod at markere sig natten til fredag. Læs mere ⮕

Jurymedlemmer forlader radiosatire-jury i protestNår der i morgen fredag uddeles priser til de bedste lydproduktioner ved den årlige radioprisuddeling Prix Audio, skal der blandt andet kåres en vinder i kategorien ’Årets comedy/satire’. Men for fagjuryen bag har det været en lettere nedslående oplevelse at kaste sig over årets indstillede podcasts og programmer i kategorien. Læs mere ⮕

Millioner har set klippet: Viral video sender kinesisk bryggeri ud i kæmpe stormvejrMillioner har set klippet: Viral video sender kinesisk bryggeri ud i kæmpe stormvejr Læs mere ⮕

Se video: Politi efterlyser ny mistænkt i voldtægtssagerKlik og læs mere Læs mere ⮕

Eftersøger mand for voldtægt: Politi offentliggør video af ny mistænktKlik og læs mere Læs mere ⮕