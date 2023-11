Ellemann dropper traditionelt farvel

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Men det er der ingen planer om at gøre for Venstres Jakob Ellemann-Jensen, der mandag forlod dansk politik.- Der er ikke planlagt en formel overdragelse i forbindelse med, at Troels Lund Poulsen har overtaget Økonomiministeriet, oplyser presseafdelingen til Ekstra Bladet.Lige så alene, som da han kom tilbage fra sin sygeorlov 1. august og satte sig til rette i Forsvarsministeriet med en hidkaldt pressefotograf. headtopics.com

Men det er der ingen planer om at gøre for Venstres Jakob Ellemann-Jensen, der mandag forlod dansk politik.- Der er ikke planlagt en formel overdragelse i forbindelse med, at Troels Lund Poulsen har overtaget Økonomiministeriet, oplyser presseafdelingen til Ekstra Bladet.Lige så alene, som da han kom tilbage fra sin sygeorlov 1. august og satte sig til rette i Forsvarsministeriet med en hidkaldt pressefotograf. headtopics.com

Det sendte Troels Lund Poulsen over i Forsvarsministeriet, hvor han havde vikarieret for den sygemeldte Ellemann.Nu er det så også Økonomiministeriet, som Troels Lund skal overtage efter Ellemann - igen uden de sædvanlige høfligheder med tilhørende bobler, pindemadder og chokolade-hapsere.

