Elever får fri process til sag mod Aalborg Kommune

Foto af Gravenshoved Kostskole, der fra 1964 til 1992 var ejet af Aalborg Kommune og drevet af Aalborg Amt. Skolen er i oktober 2021 anmeldt af Aalborg Kommune til Syd og Sønderjyllands Politi for mishandling, overgreb og seksuelle krænkelser af de anbragte børn, der hovedsageligt kom fra Aalborg og Nordjylland.

39 tidligere elever fra Gravenshoved Kostskole har fået fri proces til at føre sag mod Aalborg Kommune. De er så glade og taknemmelige, for det er jo noget, der har martret dem i deres liv efterfølgende. Der er ikke nogle af mine klienter, der er gledet gennem livet. Det er sådan noget, der sker, når børn bliver udsat for sådan noget. Det påvirker dem resten af deres liv, lyder det fra Kirsten Moesgaard.

De tidligere elever har under deres ophold på kostskolen, som Aalborg Kommune drev frem til 1992, oplevet seksuelle overgreb, tæsk, indespærring og psykisk terror. or godt to år siden begyndte historierne om Gravenshoved Kostskole at rulle. Her stod en række tidligere elever frem og fortalte om en mildest talt barsk hverdag på skolen, der blev kaldt 'De besværlige børns paradis'.En af de elever Mie Hertzberg har tidligere til TV2 Nord fortalt om sine oplevelser på kostskolen. headtopics.com

- Personen nev og mishandlede mine fingre, trådte på mig med sine træsko og skreg ind i mit hoved, at jeg ikke duede til noget og aldrig ville blive andet end et nul, har hun tidligere fortalt til TV2 Nord.

Læs mere:

TV2Nord »

Før jul sker det: Ofre fra Gravenshoved Kostskole stævner Aalborg Kommune for overgrebBefriende følelse for 39 tidligere elever – endelig sker der noget Læs mere ⮕

Havnen pressede politikerne til at give dem fem millioner: Nu vurderer ekspert, at det var ulovligtAalborg Havn lagde maksimalt pres på politikerne, da havnen manglede fem millioner kroner til sit færgeprojekt Læs mere ⮕

Aalborg Lufthavn melder klar som vært for første grønne flyruteNorwegian og Aalborg Lufthavn vil vise, at man er klar til at gå i luften med grøn indenrigsrute i 2025. Læs mere ⮕

Politiet laver mobil politistation i Aalborg, hvor mistænkt i voldtægtssag sidst er set | NyhederI eftermiddag bliver der indsat en mobil politistation på Hellevangen i Aalborg. Læs mere ⮕

Følg håndboldbraget: Aalborg har akut brug for en sejrNorske Kolstad har fået en bedre start på Champions League end de ellers sejrsvante nordjyder Læs mere ⮕

Aalborg Håndbold tørner sammen med norske Kolstad i Champions LeagueNordjyderne skal bruge en sejr for at hænge på i toppen af gruppe A. Læs mere ⮕