Elektroniknørden Karl Kaas og Space Inventor rykker til ny fabrik i Aalborg med plads til i hvert fald 100 medarbejdere. Karl Kaas, direktør og stifter af Space Inventor i Aalborg, har sikret sin virksomhed en førende position som producent af små satellitter. Nu skal der en ny fabrik til. Arkivfoto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix.

TV2NORD: Space Inventor skal huse satellitproduktion i AalborgSpace Inventor, en af verdens førende satellitproducenter, offentliggør planer om at huse satellitproduktion i Aalborg fra 2024.

TV2NORD: Nordjysk virksomhed udvider satellitproduktion i AalborgSpace Inventor, en nordjysk virksomhed, har offentliggjort planer om at udvide sin satellitproduktion i Aalborg fra 1. marts 2024. Virksomheden har opnået en national og international position som en af verdens førende satellitproducenter.

