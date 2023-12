Elektroingeniør: Vi er på helt galt spor med elektrificeringen af Danmark

Vi er på helt galt spor med elektrificeringen af Danmark, mener elektroingeniør med lang karriere i vindbranchen. Det er smartere og billigere at satse på brint, som kan lagres og generere el i højeffektiv brændselscelle, forklarer han i ugens Transformator. Skal vi først en tur til Bruxelles, hvor vi har mødt to danske EU-parlamentarikere, der giver en forklaring på, hvorfor alle EU-tiltag til den grønne omstilling ser ud til at bremse op for tiden.

Et eksempel er direktivet om udvidet producentansvar for emballage, der bl.a. skulle sætte en stopper for de små flasker med sæbe på hoteller, krympefolie til kufferter i lufthavne eller de små poser med ketchup på McDonalds. Men slutresultatet blev noget mindre ambitiøst. Hvordan elektroingeniør Karsten Schibsbye med en lang karriere i vindbranchen mener, at vi kan spare en milliardudbygning af elnettet til power-to-x og elektrificering. Vi er nemlig på helt galt spor, mener han





