Flere elbilsejere sad fast i sneen på motorvejen og måtte søge over i andre biler for at holde varmen. Men hos FDM afviser man, at elbiler skulle have et særligt problem, hvis man skulle køre fast i sneen. Det gælder om at køre hjemmefra med et fyldt batteri og oplade når man kan.

Hvorfor ikke bare sætte bilen til ladeboksen i carporten, sørger den så ikke selv for at holde det lille 12V oppe på mærkerne? Det er (mig bekendt) ikke alle el-biler der kan dette og i nogle kræver at man selv slår det til i en menu. Også korrekt, men det er som regel amperer der mangler ikke spænding, og det kræver ikke meget at trække et relæ. En moderne bil trækker ikke i noget relæ før computeren har sagt at det skal trækkes og hvis jeg husker ret så er de fleste computere mere følsomme overfor den rette spænding end relæe





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Professor: Flere og flere lægemidler er umulige at skaffe – det er alles problem, men ingens ansvarKOMMENTAR: Mange lægemidler går i restordre med store problemer for patienter og sundhedsvæsen til følge. Løsningerne er svære at få øje på – og dog, skriver professor i sundhed.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

FDM afviser, at elbiler skulle have et særligt problem i sneFlere elbilsejere sad fast i sneen på motorvejen og måtte søge over i andre biler for at holde varmen. Men hos FDM afviser man, at elbiler skulle have et særligt problem, hvis man skulle køre fast i sneen. Det gælder om at køre hjemmefra med et fyldt batteri og oplade når man kan.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Politiet lovede, at ingen skulle sove på motorvejen: Men det gjorde Allan Reimer og flere andreDet har været en lang og kold nat for flere strandede trafikanter I Østjylland.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Nyt dobbeltskred ved Møns Klint er »usædvanligt« – men vi får flere landskred i Danmark i fremtidenLandskred er oftest naturlige hændelser, men på grund af klimaforandringer vil vi se flere af dem, fordi øget nedbør og stigende havniveau gør klinter som den på Møn mere ustabile.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Flere store stjerner er døde af dem – men hvorfor fylder piller så meget i rap?Tekster om opioider og benzodiazepiner findes hos rappere verden over – også herhjemme. Påvirker det unge?

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Trepartsaftale og OK24 er blandet sammen på flere forskellige måderDen nyligt indgåede trepartsaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne kommer lige op til, at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område skal i gang. Det har ændret spillereglerne for overenskomstforhandlingerne, som bliver anderledes end ved tidligere forhandlinger.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »