Ekstrem våd oktober: Ét sted i landsdelen har særligt stået for skud

Normalt falder der 83 millimeter regn i løbet af denne måned. Men i år er der faldet 134 millimeter. I området fra Blåvand over Silkeborgsøerne til Djursland er der faldet over 225 millimeter regn i oktober, hvilket er tæt på det tredobbelte af normalen.

- Al den regn har gjort, at åer og vandløb er overfyldte mange steder, især i den vestlige del af landet, skriver DMI i en kommentar. - Fordi det tager lidt tid for vandet at fordele sig, ventes problemerne kun langsomt at aftage over de næste dage.Mandag bliver ikke så våd som den netop overståede søndag, hvor der faldt 17,5 millimeter regn. Der kommer dog fortsat byger i løbet af ugen - især i Jylland.

Visse områder i Danmark blev tidligere på måneden ramt af en stormflod, som er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet.

