Watch Medier har udpeget Nicolai Raastrup som ny redaktionschef.Nicolai Raastrup kommer fra en rolle som nyhedschef på Watch Medier. Han overtager det daglige ansvar for de 17 watch-medier efter Henrik Tüchsen, der har valgt at blive redaktør på Kapitalwatch.

”Efter 119 års urokkelig tradition med at lægge avisen i seng i eget hus overgik redigeringen af vores blad til et firma ude i byen. Gennem årene har sekretariatet være en fast og uundværlig klippe på Ekstra Bladet. Både journalistisk: Benhårde. Ærgerrige,” lyder det i begrundelsen.

I august annoncerede regeringen, at den ville indføre et indgreb mod afbrænding af koraner, og i dag fremsættes lovforslaget så. Kaffen er udviklet i et samarbejde mellem avisen og Bornholms Kafferisteri og vil fremover kunne leveres på abonnement om lørdagen sammen med weekendudgaven af Bornholms Tidende. headtopics.com

Det er ikke avisens forventning, at det nye tiltag vil kunne kompensere fuldt ud for faldet i annonceomsætning. Men tiltaget forventes at bidrage til bundlinjen, fremgår det af pressemeddelelsen.I denne uge lød det, at det sociale medie kan være på vej til at udvide platformen til også at rumme video- og lydopkald, skriver nyhedsbureauet AFP.

Milliardæren har flyttet det sociale medie mere og mere i retning af en platform, hvor den enkelte bruger betaler for at kunne bruge de forskellige funktioner, i jagten på at finansiere tabet fra mistede annonceindtægter.Udsendelsen undersøger det alternative pengeoverførelsessystem ’hawala’, der kan blive brugt til hvidvask. I udsendelsen filmer en journalist med skjult kamera i en restaurant under dække af at ville foretage en hawala-overførsel. headtopics.com

Læs mere:

journalistendk »

Qvortrup stopper på Ekstra BladetLæs mere her Læs mere ⮕

Hans Engell får politisk podcast hos Ekstra BladetEkstra Bladet har udvidet samarbejdet med avisens politiske kommentator Hans Engell ved at gøre ham til vært på en ny politisk podcast. Det skriver MediaWatch. ”Vi har besluttet, at vi vil samle vores kommentarer hos Hans Engell, fordi vi synes, at han er fremragende. Læs mere ⮕

Efter ny udvikling i Farhad-sagen: Nu tager DR bladet fra mundenNu tager DR bladet fra munden i sagen, der snart har flere spørgsmål end svar. Læs mere ⮕

'Årets Refleksdag': Uddeler reflekser til de morgenfriskeKlik og læs mere Læs mere ⮕

Super Manager: Her er ekspertens jokerRundens første kamp kan blive den mest interessante i Superliga-managerspillet, spår Ekstra Bladets ekspert Læs mere ⮕

EB-journalister vinder Münster-prisenLæs mere her Læs mere ⮕